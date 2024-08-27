Концерт и спектакль прошли в День деревни в Протасове

Фото: пресс-служба городского округа Мытищи

День деревни отметили жители деревни Протасово. Жителям устроили концерт с номерами певицы Валентины Бондар, ансамбля «Лето» и других творческих коллективов округа.

Детям представили спектакль «Три поросенка» и игровую программу. Сделать памятные фотографии можно было в тематической зоне «На завалинке».

«У Протасово богатая история — населенный пункт существует с XIV века. Я поздравляю всех с этим замечательным праздником, жителям желаю здоровья, а деревне — процветания. А мы будем всячески в этом помогать», — сказал заместитель главы городского округа Мытищи Павел Нуштаев.

Активным жителям деревни, которые вносят вклад в ее развитие, Павел Нуштаев вручил почетные грамоты. Также на мероприятии наградили победителей конкурса «Урожайный шедевр».

Праздник завершился чаепитием и лотереей.

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