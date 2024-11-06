Концерт и состязания казаков провели ко Дню народного единства во Фрязине
Местом единения жителей муниципалитета в этот снежный день стал лесопарк. Праздник напомнил всем о том, как важно быть вместе, поддерживать друг друга и сохранять те ценности, которые делают нашу страну сильной и единой.
В День народного единства в парке работали лекторий «Книги о России и народах», выставка национального костюма, где были представлены женские исторические уборы из Белгородчины, из Архангельска и других городов России.
На соседней интерактивной площадке Центр казачьей культуры устроил «Игры народов России». Гостей и участников мероприятия ждали зрелищные состязания и показательные выступления. Отдельным элементом праздника стала демонстрация традиционного казачьего оружия, одежды и атрибутики.
В ходе праздника особо отметили сотрудников образования, которые вносят большой вклад в сферу своей деятельности, вручив им благодарственные письма. Также наградили победителей конкурса сочинений на тему: «Я за будущее без экстремизма!» среди учащихся 10-11-х классов.
«2024 год объявлен президентом Годом семьи, и мы — большая дружная семья, которая объединена одной территорией, одним местом проживания. Мы обязаны хранить традиции, поддерживать друг друга и быть едиными», — подчеркнул глава Фрязина Дмитрий Воробьев.
В течение всего дня творческие коллективы наукограда делились с гостями праздника хорошим настроением и, конечно же, концертной программой, в которой прозвучали песни о нашей великой Родине, славной своим прошлым и настоящим, смотрящей с надеждой в будущее. А все желающие смогли отведать ароматного плова и выпить горячего чаю.
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