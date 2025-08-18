Концерт и шоу фонтанов пройдут в День Ленинского городского округа

В первые выходные сентября жители отметят День Ленинского округа — этом году городу Видное исполнится 60 лет. Организаторы запланировали возложение цветов к Вечному огню, спортивный забег, концерт, световое шоу фонтанов и другие мероприятия.

Праздник начнется с «Ленинского забега», который впервые провели в 2024 году.

«Это станет хорошим началом праздника наряду с Божественной литургией и Благодарственным молебном в Георгиевском храме, а также возложением цветов к Вечному огню. Эти мероприятия пройдут с утра — до 10:30», — рассказал глава Ленинского городского округа Станислав Каторов.

На площади у кинотеатра «Искра» пройдет официальная часть Дня города и Ленинского округа. Там состоится возложение цветов к памятнику основателям Видного. На сцене отметят заслуженных людей округа, которые внесли наибольший вклад в развитие муниципалитета. Также на мероприятии назовут имя нового Почетного гражданина.

«В рамках Дня города отправим в Курскую область фуру с гуманитарной помощью, которую собрали жители округа, предприниматели и партийные активисты. Это тоже стало доброй традицией в нашем муниципалитете», — добавил Станислав Каторов.

Вблизи кинотеатра «Искра» буду работать развлекательные интерактивные площадки. Жители увидят концерт с участием местных исполнителей и творческих коллективов. Приглашенный симфонический оркестр выступит в 17:00, в 21:00 начнется вечерняя концертная программа. Завершится мероприятие световым шоу фонтанов на Тимоховском пруду и «холодным» фейерверком.