Концертная программа с угощениями прошла ко Дню деревни Семкино

Трехсотлетие деревни Семкино отпраздновали в городском округе Мытищи. Гостей встречали концертной программой и угощениями.

Заместитель главы городского округа Мытищи Павел Нуштаев поздравил жителей деревни Семкино с праздником. Он вручил местным активистам почетные грамоты за вклад в социальную жизнь деревни.

Праздничная программа включала мастер-классы по росписи домиков и камней, конкурсы, концерт и угощения. Сельчане напевали известные мотивы вместе с артистами. Праздник получился теплым, душевным и по-настоящему домашним.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев напомнил, что на сайте welcome.mosreg.ru есть афиша мероприятий, которая пополняется каждый день.

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