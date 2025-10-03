Сегодня 13:05 Концерт и мастер-классы ко Дню пожилого человека прошли в Королеве 0 0 0 Фото: Пресс-служба администрации городского округа Королев Подмосковье

В Молодежном центре «Космос» совместно с активистами движения «Волонтеры Подмосковья» прошел праздник, посвященный Международному дню пожилого человека. Гостями мероприятия стали участники клуба «Активное долголетие».

Программа вечера началась ярким концертом с участием творческих коллективов города и юных артистов. Для гостей также были организованы мастер‑классы по рукоделию, рисованию и кулинарии, где каждый мог проявить себя и научиться новому.

Фото: Пресс-служба администрации городского округа Королев

После творческой части участникам предложили отдохнуть за чашечкой ароматного чая с домашними пирогами. Завершил праздник музыкальный караоке‑вечер: под аккомпанемент профессиональных музыкантов желающие исполняли любимые песни, что добавило мероприятию душевного тепла и радости встречи.

Фото: Пресс-служба администрации городского округа Королев

Организаторы поблагодарили всех участников за позитив и активную жизненную позицию и пожелали им долголетия, крепкого здоровья и мирного неба над головой.