Концерт и мастер-класс по макияжу прошли ко Дню пожилого человека в Можайске

Праздничное мероприятие ко Дню пожилого человека организовали в Можайске. Для пенсионеров работали «Студия красоты» и «Творческая мастерская».
Интерактивные площадки работали в Можайском культурно-досуговом центре. Приглашенные мастера делали всем желающим укладки и макияж. Также участники могли нарисовать пейзаж в осенних красках на мастер-классе.
Среди почетных гостей праздника были ветераны, общественные деятели и участники клуба «Душа молода». Поздравили виновников торжества муниципальный депутат Василий Овчинников, депутат Московской областной думы Татьяна Сердюкова и муниципальный координатор партийного проекта «Старшее поколение» Нина Истратова.