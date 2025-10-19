Концерт и мастер-класс ко Дню отца прошли в Сергиевом Посаде

Во Дворце культуры имени Юрия Гагарина Сергиево-Посадского городского округа состоялось мероприятие «Мой папа — герой», посвященное Дню отца. Организаторы подготовили для жителей мастер-классы, выставки и праздничный концерт.

День отца отмечают в России каждый год в третье воскресенье октября. По этому случаю в фойе Дворца культуры имени Юрия Гагарина открыли выставку детских работ «Портрет Героя». Все желающие смогли поучаствовать в мастер-классе по плетению маскировочных сетей. Также посетители побывали на выставке экспонатов военного времени, холодного оружия.

«В нашей семье главный — отец. Это главенство при обсуждении важных моментов в воспитании детей, это финансовая уверенность и спокойствие моих любимых людей. Это про указание верного вектора развития сына», — поделился один из участников праздничного мероприятия Сергей, папа маленького Саши.

Для гостей подготовили торжественный концерт, посвященный 80-летию Победы в Великой Отечественной войне и папам-защитникам семей.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев напомнил, что на сайте welcome.mosreg.ru есть афиша мероприятий, которая пополняется каждый день.