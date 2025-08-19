Концерт и массовый забег прошли в День города в Электрогорске

Жители Электрогорска Павлово-Посадского городского округа масштабно отметили 79-й День города. Организаторы подготовили спортивный забег, тренировки по разным видам спорта, мастер-классы, ярмарки и праздничный концерт.

День города открыл крестный ход от Храма Всех святых в земле Русской просиявших. Сотни жителей и гостей Павлово-Посадского городского округа стали его участниками.

На стадионе имени Классона прошли футбольные матчи. Все желающие присоединились к массовому забегу. Также для гостей праздника организовали занятия по гимнастике, пляжному самбо и теннису. Любители лыж смогли поучаствовать в летней тренировке.

Вторую половину дня украсили выступления творческих коллективов, мастер-классы и детские программы. Гости праздника посетили ярмарку и сделали снимки на память в яркой фотозоне. А вечером все собрались на большом концерте. На сцене выступили Игорь Ким, вокальная группа Rain Drops, Марина Девятова и хедлайнер Кравц.