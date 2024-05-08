Концерт для ветеранов к 9 Мая прошел в театре «Наш Дом» в Химках | 360°

Подмосковье 08 мая 2024, 18:53 Концерт для ветеранов к 9 Мая прошел в театре «Наш Дом» в Химках Пресс-служба администрации г.о. Химки

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Праздничный концерт «Памяти павших — во славу живых!» для ветеранов и жителей округа прошел в Химках в преддверии Дня Победы. Перед зрителями на сцене театра «Наш Дом» выступили известные местные творческие коллективы.

Поздравили с наступающим праздником собравшихся и депутаты местного Совета.

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«Ежегодно мы чествуем и чтим подвиг наших предков, которые ценой своей жизни подарили нам мирное небо над головой. Я считаю долгом каждого — продолжить передавать историю о событиях того времени новым поколениям для того, чтобы наши герои не были забыты и их подвиг остался навсегда в истории нашей страны», — подчеркнула муниципальный депутат Галина Болотова.

Также в фоей театра расположилась выставка живописи художника-фронтовика Виктора Титова. Работы посвящены как военному времени, так и мирному. Также Виктор Титов — автор портрета Заместителя Верховного Главнокомандующего Вооруженными Силами Георгия Жукова и книги «Тысяча дней и ночей под прицелом».

«Это великий праздник для нашей страны. До сих пор со слезами на глазах мы вспоминаем эти события. Наша страна победила такого страшного врага, но очень много горечи у нас осталось от страшных событий тех времен. Я попала в концлагерь ребенком, не передать словами, насколько начинаешь ценить жизнь после всех пережитых моментов», — поделилась жительница округа Мария Алексеева.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поздравил ветерана Марию Бодрову с 95-летием.

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