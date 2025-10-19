Концерт для пенсионеров прошел в поселке Лесхоз в Сергиевом Посаде

В поселке Лесхоз Сергиево-Посадского городского округа состоялась торжественная церемония чествования пожилых людей. Артисты Дома культуры «Радуга» из Краснозаводска подготовили для собравшихся праздничный концерт.

Первый заместитель председателя окружного Совета депутатов Константин Негурица, его коллеги Дмитрий Палагин и Кристина Кижваева поздравили гостей праздника. Они подчеркнули, что жизненный опыт людей старшего поколения бесценен.

«Самое главное — ваше здоровье. Если возникнут какие-то вопросы, обращайтесь, мы постараемся вам помочь», — сказал Константин Негурица.

Отдельно на мероприятии отметили юбиляров, которым исполнилось 75, 80 и 85 лет. Участникам церемонии вручили памятные подарки и букеты цветов.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев напомнил, что на сайте welcome.mosreg.ru есть афиша мероприятий, которая пополняется каждый день.