Концерт детей с ОВЗ ко Дню матери прошел в Мытищах

Праздничное мероприятие под названием «Загляните в мамины глаза» состоялось в в преддверии Дня матери в культурно-информационном центре «Леонидовка». Юные артисты с ограниченными возможностями продемонстрировали зрителям свой творческий потенциал и неугасаемый оптимизм.

За каждым особенным ребенком стоит мать, чья сила способна изменить мир. Жизнь этих женщин — каждодневный вызов, борьба и победа, которые идут рядом с безграничной любовью.

Юные дарования представили зрителям разнообразные творческие номера — от поэзии до игры на музыкальных инструментах. Неожиданным и ярким стало выступление рок-группы «Овощи», самоиронично назвавшей себя «группой шумных инвалидов».

«Несмотря на непростые жизненные обстоятельства и отсутствие семей, эти ребята играют по-настоящему сильный и качественный рок. Их занятия музыкой продиктованы исключительно любовью к ней», — отметил преподаватель Московской консерватории Алексей Шеин

В рамках мероприятия также была организована выставка творческих работ детей с ОВЗ.

Работе со школьниками с ОВЗ и детьми-инвалидами в Мытищах уделяют особое внимание. Для них сформированы и реализуются отдельные направления дополнительного образования с учетом индивидуальных особенностей.