Концерт «Бурановских бабушек» пройдет в парке Мира в Мытищах

В парке Мира 30 августа пройдет «Чаепитие в Мытищах». Для жителей и гостей муниципалитета подготовили развлекательную программу.

На ярмарке ремесел посетители познакомятся с талантливыми художниками, которые представят свои уникальные изделия, и смогут приобрести сувениры.

Для любителей творчества организуют мастер-классы, где каждый сможет попробовать себя в различных видах искусства.

Дети поучаствуют в играх, конкурсах и развлечениях. Презентация чайного пряника станет приятным дополнением к празднику, а дегустация ароматного чая из самого большого самовара порадует всех гостей.

В конце пройдет концерт «Бурановских бабушек». Это будет незабываемое музыкальное сопровождение, которое добавит ярких эмоций.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев напомнил, что на сайте welcome.mosreg.ru есть афиша мероприятий, которая пополняется каждый день.