Контроль за точками торговли пиротехникой усилили в Мытищах

Вопрос безопасности жителей в преддверии новогодних праздников стал одним из основных на оперативном совещании в администрации. Пиротехническая продукция — одна из самых популярных в это время. Важно, чтобы изделия были сертифицированными и имели товарно-сопроводительные документы.

«Реализацию пиротехнических изделий разрешается проводить в магазинах, отделах, секциях, павильонах и киосках, обеспечивающих сохранность продукции, исключающих попадание на нее прямых солнечных лучей, атмосферных осадков. В зданиях магазинов, имеющих два этажа и более, специализированные секции по продаже пиротехнических изделий должны располагаться на верхних этажах и не примыкать к эвакуационным выходам», — рассказал Павел Нуштаев, заместитель главы городского округа Мытищи.

Адреса санкционированных точек продажи пиротехники в городском округе Мытищи уже определены. Важно при этом, чтобы доступа покупателей к товару не было, во избежание несчастных случаев. Локации будут регулярно проверять специалисты, и в случае нарушений торговые точки будут закрыты. Особому контролю, по поручению главы городского округа Мытищи Юлии Купецкой, подвергнутся места с высокой проходимостью. Именно здесь существует высокая вероятность появления незаконной торговли, в том числе и продуктами, которые не имеют сертификатов безопасности.

Адреса легальной продажи пиротехники можно найти по ссылке.

Вопросы по этой теме жители могут задать специалистам Управления потребительского рынка и услуг, обратившись по адресу: Новомытищинский проспект, дом 30/1 или по номеру телефона: 8 (495) 581-13-48. Письмо можно направить на электронный адрес: potrebrinok2012@yandex.ru.