Контроль за состоянием пассажирского автотранспорта усилят в Мытищах

Представители надзорных органов и компаний-перевозчиков присутствовали на встрече. По данным Государственной автоинспекции, 97 дорожно-транспортных происшествий с участием пассажирского автотранспорта было зарегистрировано за второй квартал 2026 года. Это лишь немного меньше, чем за аналогичный период предыдущего года. В статистику входят все аварии, а не только те, что произошли по вине водителей.

Сотрудники Госавтоинспекции в процессе профилактических мероприятий и рейдов выявили многочисленные нарушения со стороны перевозчиков, включая выход на линию автобусов без документов о проведенном техническом обслуживании и факты наличия технических неисправностей. Кроме того, на многих пассажирских транспортных средствах не функционирует или отсутствует система видеонаблюдения.