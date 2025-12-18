Контроль за порядком в период новогодних праздников усилят в Мытищах

Более 800 культурно-массовых праздничных мероприятий запланировали провести в округе, участие в них примут 70 тысяч детей. Обеспечивать безопасность в новогодние дни будут силовые структуры.

Задействовать в охране порядка планируют — сотрудников полиции, представителей добровольных народных дружин и частных охранных организаций, об этом, в том числе поговорили на оперативном совещании.

Особый контроль будет обеспечен с сфере реализации пиротехнической продукции. Сотрудники управления потребительского рынка проведут дополнительные рейды по пресечению нелегальной торговли и соблюдению правил безопасности.

Для запуска пиротехники в округе определены специализированные места, их адреса вы можете найти по ссылке.

Жителей Мытищ призвали соблюдать меры личной безопасности и не оставлять без контроля детей. При возникновении чрезвычайной ситуации звоните в службу спасения — 112.