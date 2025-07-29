Конкурс цифровых комиксов начался в Мытищах

Всероссийский конкурс по созданию цифровых комиксов с использованием технологий искусственного интеллекта стартовал в Мытищах. Учащиеся 8-11-х классов и студенты колледжей смогут продемонстрировать свои творческие навыки в новом формате.

Для участия в конкурсе не требуется специальных знаний в программировании. Организаторы предлагают бесплатный онлайн-курс по работе с инструментами искусственного интеллекта.

Конкурс состоит из обучающего этапа до 31 августа, где участники изучат основы Python и работу с искусственным интеллектом (54 академических часа), а также творческого этапа с 1 по 20 сентября — создание комикса по техническому заданию. Критерии оценки работ будут включать: оригинальность и креативность идеи, качество визуального исполнения и проработанность сюжета.

Регистрация участников открыта до 15 августа. Более подробную информацию о конкурсе и возможность регистрации можно найти на официальном сайте проекта.