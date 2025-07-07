Конкурс молодых семей прошел в Воскресенске

Мероприятие под названием «Семь + Я» приурочили ко Дню семьи, любви и верности. На территории парка усадьбы Кривякино приняли участие 12 семей.

Сотрудники молодежного центра «Олимпиец» провели семейный конкурс в формате фотоквеста. Участникам предстояло понять по фотографиям и загадкам, о каком объекте парка идет речь, найти его и сделать креативную фотографию. На выполнение всех заданий отводилось два часа.

В упорной борьбе победителем стала семья Лысюк. Всем участникам вручили дипломы, сувениры и цветы.

Традиционный конкурс «Семь +Я» проходит в Воскресенске ежегодно. В нем участвуют молодые семьи, в которых возраст одного из супругов не превышает 35 лет. Желающие подают заявку в молодежный центр «Олимпиец», рассказывают интересные факты из жизни своей семьи и делятся рецептом семейного счастья.