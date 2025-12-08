Конкурс «Лучшие бабушка и дедушка» прошел в Мытищах

Конкурс «Лучшие бабушка и дедушка» в Мытищах организовал Союз пенсионеров Подмосковья. Участники смогли продемонстрировать свои таланты.

«В нашу организацию входят более полутора тысяч человек, в том числе и ветераны, и дети войны. Мы стараемся создавать для них праздничные и досуговые мероприятия, которые бы дарили им хорошее настроение. Сегодня мы проводим конкурс среди бабушек и дедушек городского округа Мытищи. Каждому отводится пять минут на то, чтобы показать себя. Они уже готовы петь, танцевать, читать стихи, представлять национальные костюмы и угощать жюри своими потрясающими блюдами», — рассказала председатель Мытищинского отделения Союза пенсионеров Подмосковья Елена Рахманина.

Мытищинские пенсионеры собрались в Центральной библиотеке имени Кедрина 5 декабря, чтобы побороться за победу.

Танцы, декламация поэтических произведений, пение под гитару, театральные миниатюры, полные искрометного юмора, погружение в мир корейской культуры, гимнастические элементы никого не оставили равнодушными. Каждое выступление сопровождалось громкими овациями. Порадовали и вкусные блюда, представленные на оценку жюри.

Перед конкурсной комиссией стоял непростой выбор: помимо победителей и призеров им предстояло выбрать лучших в отдельных номинациях. После подведения итогов состоялось награждение.

Первое место заняла пара в составе Альбины Пшеничной и Юрия Старшова.