Конкурс детского творчества «Рождественские кружева» прошел в Мытищах

Ежегодный окружной праздник «Свет Рождественской звезды» прошел в Воскресной школе при храме Рождества Христова в Мытищах. Более 92 учеников из 22 учебных заведений приняли участие в конкурсе детского творчества «Рождественские кружева».

Окружной праздник «Свет Рождественской звезды» стал традиционным мероприятием в Воскресной школе. Заместитель главы городского округа Мытищи Ирина Ваврик подчеркнула, что чудеса и волшебство начинаются с нас самих, а праздники напоминают о ценности любви к окружающим.

Центральным событием праздника стало награждение лауреатов и призеров конкурса детского творчества «Рождественские кружева», который проходил в декабре. Победители получили почетные грамоты и подарки от Мытищинского благочиния и главы городского округа Юлии Купецкой. Наградили и учеников, ставших призерами региональных этапов конкурсов «Красота Божьего мира» и «Святое кольцо Подмосковья», а также педагогов, которые их подготовили.

Первый заместитель председателя Совета депутатов городского округа Мытищи Наталья Гречаная выразила благодарность родителям, бабушкам, дедушкам и педагогам, активно участвующим в организации подобных мероприятий и прививающим детям доброту и любовь к окружающим.