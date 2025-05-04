Конкурс детских поделок о сотрудниках полиции прошел в Мытищах

В городском округе Мытищи подвели итоги конкурса творческих работ «Полицейский Дядя Степа», посвященного 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Победители и призеры среди учащихся и воспитанников образовательных учреждений № 10, № 19 и № 34 отмечены грамотами и памятными подарками.
Награждение провели начальник отдела по делам несовершеннолетних линейного управления МВД России на станции Москва-Ярославская подполковник полиции Илья Скачков и инспектор отдела майор полиции Елена Глебова.
Участники муниципального этапа конкурса смогли через творчество ближе познакомиться с профессией полицейского. Итоги мероприятия свидетельствуют о высоком интересе молодежи к истории родного края и осознании значимости общественного служения. Такие инициативы помогают укреплять связь между поколениями, воспитывать любовь к Родине и желание вносить свой вклад в развитие родного города.
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