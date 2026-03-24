Компания «ПК Лидер» присоединилась к нацпроекту «Производительность труда»

Предприятие «ПК ЛИДЕР», специализирующееся на производстве безалкогольных напитков и соков, стало участником федерального проекта «Производительность труда». Компания располагается в рабочем поселке Малаховка городского округа Люберцы. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области.

На стартовом совещании по запуску проекта определили пилотный поток — процесс розлива безалкогольных напитков в ПЭТ-бутылку. Специалисты Регионального центра компетенций (РЦК) Московской области помогут компании внедрить инструменты бережливого производства и другие механизмы проекта.

Рабочая группа компании совместно со специалистами РЦК поставили цели: сократить время процесса на 10% и увеличить выработку на рабочих местах на 10%. В дальнейшем «ПК ЛИДЕР» сможет распространить полученный опыт на все предприятие.

Для участия в федеральном проекте «Производительность труда» необходимо подать заявку на ИТ-платформе [Производительность.рф](https://производительность.рф). Больше о поддержке бизнеса в Московской области можно узнать на инвестиционном портале: [https://invest.mosreg.ru/](https://invest.mosreg.ru/).