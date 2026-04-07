Компания «Лебер» получила статус резидента «Сколково»

Инновационный центр компании «Лебер», которая занимается производством и установкой детских игровых и спортивных площадок, стал резидентом крупнейшего в России технологического хаба «Сколково». Об этом сообщает пресс-служба Министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области со ссылкой на компанию.

Центр «Лебер» официально вошел в число участников проекта «Сколково» после успешной защиты проекта «Интегрированная мультисервисная экосистема „Лебер“ для урбанизированных территорий». Комиссия подтвердила соответствие разработок компании приоритетам научно-технологического развития России.

Статус резидента «Сколково» дает компании доступ к инструментам поддержки фонда. В частности, «Лебер» получит существенные налоговые преференции, что позволит перераспределить ресурсы и направить их на расширение линейки научных проектов и ускоренное внедрение новых технологий.

«Получение статуса резидента „Сколково“ — это важный шаг в развитии наших инженерных и ИТ-решений. Мы создаем не просто малые архитектурные формы, а технологически сложный продукт», — прокомментировал генеральный директор компании «Лебер» Артем Сорокин.