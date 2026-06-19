Компания «Кухни Триволи» расширит производство кухонной мебели в Подмосковье

Компания «Кухни ТРИВОЛИ» реализует инвестиционный проект по расширению производства кухонной мебели в Московской области. Для строительства новых мощностей предоставлен земельный участок в городском округе Люберцы без проведения торгов, сообщили в пресс-службе Министерства инвестиций, промышленности и науки Подмосковья.

Заместитель председателя правительства — министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева рассказала, что объем инвестиций в проект составит 160 миллионов рублей. В результате его реализации будет создано тридцать новых рабочих мест. Проект рассчитан на период с 2026 по 2031 год.

Проектом предусмотрено строительство производственно-складского комплекса общей площадью две тысячи пятьсот квадратных метров. После выхода предприятия на проектную мощность годовой объем выпуска составит около двух тысяч трехсот комплектов кухонной мебели. Расширение производства позволит компании увеличить присутствие на рынке и повысить объемы выпускаемой продукции.

Предоставление земельного участка реализовано в рамках программы, известной под номером постановления «272». Механизм позволяет компаниям получать участки без торгов при условии выполнения инвестиционных обязательств. После их исполнения инвестор вправе выкупить землю за пятнадцать процентов от ее кадастровой стоимости.

Подобрать площадку для реализации инвестпроекта в Московской области можно на инвестиционной карте региона: https://invest.mosreg.ru/investor/map. Инвесткарта создана в рамках регионального инвестиционного стандарта, внедренного в Подмосковье.