Компания из Сергиева Посада выпустила более 5 млн единиц крепежа с начала года

Компания «Новые Технологии и Материалы» (НТМ), расположенная в Сергиево-Посадском городском округе, с начала 2024 года произвела и поставила на российский рынок более пяти миллионов единиц высокоточного метрического крепежа. Продукция пользуется большим спросом в таких отраслях, как радиоэлектронная промышленность, машиностроение, строительство и медицина.

Высокоточный метрический крепеж находит широкое применение в сферах, где необходимы надежность, точность и устойчивость к нагрузкам. Ключевыми областями использования являются автомобилестроение, медицинская техника, электроника, робототехника и автоматизация, а также прецизионные инструменты и приборы.

Эти отрасли предъявляют строгие требования к качеству и точности крепежа, поскольку ошибки в размерах могут привести к серьезным последствиям, влияющим на безопасность и эффективность работы оборудования.

В автомобилях метрический крепеж используется в двигателях, трансмиссиях и подвесках, где важна точная подгонка и надежность, способная выдерживать высокие скорости, вибрации и механические нагрузки. Крепеж также необходим в медицинском оборудовании для хирургии, диагностики и реабилитации. Его применение охватывает сложные аппараты, такие как МРТ-сканеры и медицинские имплантаты. Для сборки мелких электронных устройств, таких как смартфоны, компьютеры и бытовая техника, требуются миниатюрные метрические крепежи с высокой точностью, которые надежно фиксируют компоненты.

Высокоточный крепеж также обеспечивает стабильную работу механизмов и крепкие соединения в робототехнических устройствах и автоматизированных производственных системах. Кроме того, он используется для сборки измерительных приборов, научного оборудования и различных станков.

Генеральный директор НТМ Александр Карпенко сообщил, что выделяющей особенностью производства этих изделий является высокая точность резьбы и стабильность характеристик для каждой единицы продукции. Качество крепежа подтверждается строгими лабораторными испытаниями на каждом этапе полного производственного цикла, включая контроль геометрии, химического состава и прочности. После всех проверок на продукцию оформляется паспорт качества.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».