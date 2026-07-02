Компания из Фрязина зарегистрировала в Казахстане комплекс для нейрореабилитации

Группа компаний «Исток-Аудио» из наукограда Фрязино получила регистрацию для своего инновационного медицинского изделия в Казахстане. Комплекс «ФЛОУ» предназначен для психологической, когнитивной и физической нейрореабилитации с применением технологий виртуальной реальности.

Как сообщает пресс-служба Министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области со ссылкой на компанию, получение регистрационного удостоверения подтверждает соответствие комплекса требованиям к медицинским изделиям. Это значит, что «ФЛОУ» может использоваться в качестве системы нелекарственного лечения психофизиологических нарушений в медицинских и реабилитационных учреждениях Казахстана.

АПК «ФЛОУ» получил регистрационное удостоверение медицинского изделия Министерства здравоохранения Республики Казахстан – РК МИ (МТ)-0№ 031039. Этот комплекс представляет собой эффективную систему для комплексной реабилитации, которая помогает корректировать психофизиологические, психоэмоциональные и когнитивные нарушения, а также стрессовые, депрессивные расстройства и тревожные состояния.