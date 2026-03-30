Компания из ОЭЗ «Дубна» представила новый сервис для транскрибации

Компания «Нордавинд-Дубна», резидент особой экономической зоны «Дубна», разработала инновационный сервис VIA MENTIS NOTES. С его помощью можно быстро превратить записи встреч, звонков и переговоров в транскрибацию и структурированный протокол. Об этом информирует пресс-служба Министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области.

Сервис отличается простотой использования и не требует сложной настройки или обучения. Для начала работы достаточно загрузить аудиофайл в одном из популярных форматов: mp3, mpeg, mpga, m4a, ogg, wav, webm, txt или vtt. Затем искусственный интеллект обработает запись, AI-движок автоматически создаст транскрибацию и сформирует протокол с участниками, темами, решениями, задачами и сроками.

«Новый сервис полезен широкому кругу пользователей. Ими могут стать руководители и собственники компаний и предприятий, которым будет проще контролировать выполнение поставленных задач», — отмечает генеральный директор ООО «Нордавинд-Дубна» Надежда Набильская.

AI-движок сервиса работает с деловой речью, акцентами и естественными паузами. Важно, что внутренние совещания, клиентские переговоры и юридические обсуждения по умолчанию не сохраняются, а после отправки результатов на почту не остается ни аудио, ни текста, ни истории обработки. Это обеспечивает соблюдение полной конфиденциальности.