Компания из Мытищ стала участником международной выставки электроники в Москве

В столице прошла международная выставка электроники HI-FI HIGH END SHOW 2025. Компания «Урал» из городского округа Мытищи презентовала там новые акустические системы «Береза-007» и «Береза-003».

На торжественной церемонии отметили «Березу-003». Представители предприятия получили диплом в номинации «Акустическая система российского производства». Оборудование представляет собой компактную полочную акустику, идеально подходящую для любых интерьеров. При этом система сохраняет высокую чистоту и насыщенность звучания.

Жюри оценивало разработки на основе результатов живых тестов и прослушиваний. Конкурсантами стали порядка 300 производителей, продукция которых вышла в продажу на территории России с 1 января 2024 года и раньше не участвовала в премии TOP HIGH END.

Отметим, что производство «Гагарин Урал Завод» в Мытищах — это инженерно-производственный центр полного цикла. Предприятие специализируется на выпуске автоакустики. В 2024 году на заводе запустили первую в России полуавтоматическую линию сборки акустических систем. В 2025 году бренд «Урал» отмечает 125-летний юбилей.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что на поддержку бизнеса в Подмосковье по государственной программе направят свыше 20 миллиардов рублей.