Компания из Фрязина нарастила выпуск окон до 5 тысяч изделий в сутки

Предприятие Melke (ГК «Пластика окон») из Фрязина выпускает пять тысяч изделий за сутки. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области.

По словам владельца и основателя группы Владимира Петюшина, компания наращивает объемы производства. Только за первый квартал 2026 года они увеличились на 9%. По итогам года ожидается рост на 7–9%.

«Мы продолжаем наращивать объемы производства: каждый день тысячи наших изделий отправляются в дома по всей стране, чтобы дарить тепло, тишину и комфорт долгие годы», — рассказал Владимир Петюшин.

Он также отметил, что качество и значительные объемы производства обеспечиваются благодаря высокому уровню оснащения предприятия и современному оборудованию.

Кроме того, компания активно инвестирует в развитие региональной дилерской сети и складских программ. С момента основания Melke в 2019 году совокупный объем инвестиций в развитие производства и создание бренда российских окон составил более двух миллиардов рублей.