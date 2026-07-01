Компании Подмосковья представили современные системы автоматизации складов

В Подмосковье работают компании, которые выпускают системы для автоматизации складских процессов. Это позволяет значительно сократить время работы и количество необходимого персонала. Среди таких предприятий — «Комитас», «ССИ Решения» и «Завод Стелкон».

«Комитас» представил первый в России вертикальный кросс-белт-сортировщик типа «мультибелт». Это высокоскоростная автоматизированная система для сортировки грузов разных форматов и габаритов. Она способна обрабатывать более 10 тысяч единиц в час с точностью 99,7–100 %.

«ССИ Решения» выпускает конвейерные системы, роботизированные станции и программное обеспечение для автоматизации складов. За короткое время компания запатентовала ключевые разработки и открыла новый завод в подмосковном индустриальном парке «Есипово».

«Завод Стелкон» представил полностью отечественный складской 3D-шаттл, который может самостоятельно перемещать грузы по стеллажам во всех направлениях. Сегодня предприятие создает автоматизированные складские комплексы под ключ.

Заместитель председателя правительства — министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева отметила, что автоматизация складов и логистических комплексов в формате «5 звезд» — это ключевой шаг к повышению эффективности их работы. В Подмосковье есть и компании, предлагающие решения для оптимизации складских процессов, и масштабные логокомплексы, которые становятся потребителями такой продукции.