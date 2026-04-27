Коммунальщики вышли на уборку снега в Воскресенске

Работники коммунальных служб приступили к расчистке дорог, подъездов и тротуаров в Воскресенске. Они убирают снег и проводят противоледную обработку.

Специалисты уже расчистили улицу Октябрьскую иПобеды с помощью техники.

Волна похолодания накрыла Московский регион 26 апреля. Синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин отметил, что из-за малоподвижной циклональной системы снегопады продолжатся до середины недели.

Он предупредил жителей о сильном ветре и мощном снеге. В результате непогоды сформируется снежный покров, который не растает быстро.

Утром 27 апреля зафиксировали среднюю загруженность дорог. На фоне снегопадов возникли пробки на Ленинградском, Щелковском, Носовихинском, Каширском, Варшавском, Калужском, Киевском, Минском и других шоссе. Водителей призвали соблюдать осторожность и по возможности пересесть на общественный транспорт.