Синоптик Ильин заявил, что снег в Москве продлится до 29 апреля

Синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин сообщил RT , что в Москве и области до середины недели ожидается снег.

Специалист отметил, что из-за малоподвижной циклональной системы сегодня и завтра (28 апреля) жителей столичного региона ожидает порывистый ветер и мокрый снег. Порывы ветра могут достигать 15–20 метров в секунду.

«Сформируется снежный покров, который на этот раз быстро не растает», — подчеркнул Ильин.

В Москве снег пролежит ориентировочно до среды, а в некоторых районах Московской области — до пятницы, 1 мая.

В ночь на 29 апреля и утром еще будет идти снег, а днем ожидаются осадки в виде дождя. К четвергу, 30 апреля, количество осадков уменьшится, они будут в основном в виде дождя. А в пятницу ожидается ясная погода без осадков с температурой воздуха +7…+10 градусов.