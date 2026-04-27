Загруженность дорог в Подмосковье утром 27 апреля составила 5 баллов

Утром в понедельник, 27 апреля, в Московской области наблюдается средняя загруженность дорог — 5 баллов. Согласно данным Министерства транспорта Подмосковья, на дорогах региона зафиксировано более 738 тысяч автомобилей. Это на 29% меньше по сравнению со средними значениями прошлого месяца.

Тем не менее движение затруднено на Ленинградском, Щелковском, Носовихинском, Каширском, Варшавском, Калужском, Киевском, Минском, Можайском, Рублево-Успенском, Волоколамском и Пятницком шоссе, а также на шоссе Энтузиастов.

Водителей призывают быть осторожными из-за возможных осадков в виде мокрого снега и гололедицы. Рекомендуется по возможности отказаться от поездок на личном транспорте и воспользоваться общественным. Если поездка необходима, водителям следует сохранять бдительность: увеличивать дистанцию в 1,5–2 раза, двигаться медленно и плавно, перестраиваться аккуратно.