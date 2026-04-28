Коммунальщики в Мытищах убрали с дорог упавшие деревья

Работники распили стволы на несколько частей и вывезли их вместе с ветвями на полигон. Для уборки территорий они задействовали спецтехнику.

Коммунальщики также активно расчищают от снега дороги и тротуары. Чтобы обезопасить их, дорожное покрытие обрабатывают противогололедными материалами.

В Москве 28 апреля зарегистрировали рекордную для этого дня высоту снежного покрова — 10 сантиметров. Такой показатель зафиксировали на станции ВДНХ. В Дмитрове высота снега достигла 23 сантиметров.

Жителей Московского региона предупредили о «снежной каше» и гололедице в ближайшие дни. Ведущий специалист Гидрометцентра Людмила Паршина отметила, что снег не будет быстро таять. В связи с непогодой коммунальные службы в Подмосковье перевели на усиленный режим работы.