Коммунальщики убрали снег в Раменском

Сотрудники коммунальных служб расчистили дворы после сильного снегопада в Раменском. Они убрали снег у домов на улице Коминтерна.

Специалисты расчистили дорожки и тротуары, подходы к многоэтажкам, детские площадки, выезды на проезжую часть. Также коммунальщики провели противоледную обработку, обеспечив безопасное передвижение после непогоды.

Московский регион 27 апреля накрыли мощные снегопады. В столице за сутки выпала половина апрельской нормы осадков. На опорной метеостанции ВДНХ в осадкомер попало 19 миллиметров влаги, а в Бутово — 20.

Минтранс Подмосковья попросил водителей не совершать поездки на автомобилях с летней резиной в начале недели. Жителей предупредили о гололедице, сильном ветре, дожде и снеге. В подмосковном Минтрансе также напомнили водителям, что в непогоду следует избегать резких маневров, держать дистанцию при движении, не парковаться рядом с деревьями и шаткими конструкциями.