Коммунальщики расчистили Фонтанную площадь в Ногинске

Коммунальные службы приступили к расчистке улиц, дворов и площадей в Ногинске. Для уборки снега направили специалистов и технику.

Дворники убрали Фонтанную площадь и автомобильные дороги, а также провели противоледную обработку. Благодаря их работе жители могут безопасно пройти к домам и социальным объектам, несмотря на снегопады.

Специализированная техника также обеспечила автомобилям беспрепятственное движение по местным трассам.

Мощные снегопады обрушились в конце апреля на Подмосковье и столицу. Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус отметил, что непогода начнет утихать в среду. По его словам, снегопад временно прекратится к вечеру 27 апреля, но продолжится во вторник.

В московском регионе объявили оранжевый уровень погодной опасности. Синоптики предупредили о сильном западном ветре с порывами до 23 метров в секунду.