В московском регионе 27 апреля объявили оранжевый уровень погодной опасности

Оранжевый уровень погодной опасности объявили в Москве и Подмосковье 27 апреля. Об этом свидетельствует прогностическая карта Гидрометцентра .

«Снег/обледенение. Период предупреждения до 21:00 27 апреля. В течение суток 27.04 местами ожидается сильное налипание мокрого снега на провода и деревья, сильные осадки преимущественно в виде мокрого снега, гололедица на дорогах. Ветер», — предупредили в ведомстве.

В течение суток 27 апреля ожидается очень сильный западный ветер, порывы которого будут достигать 23 метров в секунду.

В Подмосковье скорость ветра составит до 25 метров в секунду, 28 апреля будет действовать предостережение о налипании мокрого снега на проводах и деревьях. Также ожидается гололедица.

На прошлой неделе в Москве и Подмосковье объявили желтый уровень погодной опасности.