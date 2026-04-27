Коммунальщики привели в порядок улицы после снегопада в Мытищах

Работники коммунальных служб расчистили улицы в Мытищах. Они убрали снег с проезжей части и тротуаров, а также провели противоледную обработку.

Специалисты уже расчистили дороги у станции, на Индустриальной улице и Новомытищенском проспекте. Также они спилили упавшие деревья и вывезли бревна с ветками на полигон.

В связи с аномальными снегопадами в Московском регионе ввели оранжевый уровень погодной опасности. Жителей предупредили о налипании снега, гололедице и сильном ветре.

Коммунальные службы в Подмосковье перешли на усиленный режим работы. Они подготовили дежурные бригады для непрерывного мониторинга ситуации. Для устранения последствий непогоды на маршруты направили порядка 500 метущих машин, всего в работах задействовали около 4,5 тысячи человек.

Специалисты ликвидируют снежные завалы на внутридворовых проездах и муниципальных дорога, а также занимаются распиловкой упавших деревьев.