Коммунальные службы Подмосковья перевели в режим повышенной готовности

Циклон с мокрым снегом пришел в Подмосковье в конце апреля. Регион накрыл порывистый ветер, а тротуары и дороги покрылись наледью. Из-за непогоды коммунальные службы перешли на повышенный режим работы.

Как рассказали в региональном министерстве по содержанию территорий, дежурные бригады подготовили для непрерывного мониторинга ситуации.

Сейчас на маршрутах работают около 500 метущих машин. Дворники приступили к работе с шести часов утра. В первую очередь очистили входные группы подъездов и тротуары. Всего в работах задействовали 4,5 тысячи человек.

«Если температура будет отрицательной, то приступим к противогололедной обработке дорог и дворов. Из-за сильного ветра и налипания мокрого снега на утро у нас зафиксировано 75 случаев падения деревьев. В МБУ мобилизованы бригады, поэтому в течение суток мы полностью устраним эти ситуации и расчистим территории», — сказал вице-губернатор Владислав Мурашов.

Бригады также расчищают снежные завалы на внутридворовых проездах и муниципальных дорогах, убирают поваленные деревья и крупные ветки.

Все экстренные службы региона также перевели на усиленный режим работы.