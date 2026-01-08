Павлово-Посадский округ усилил уборку снега

Из-за сильного снегопада в округе введен усиленный режим работы. Все службы работают без перерыва, чтобы как можно быстрее расчистить дороги и тротуары.

Глава округа Денис Семенов лично проверил ключевые объекты 8 января и скоординировал действия на месте. Он подчеркнул, что все силы брошены на то, чтобы минимизировать неудобства для жителей и обеспечить их безопасность.

«Снегопад — это серьезное испытание для инфраструктуры, но у нас есть четкий план действий. Мы работаем по приоритетам: сначала опасные участки и социальные объекты, затем все остальное», — заявил он.

Первыми очищают подъезды к домам, остановки общественного транспорта, магазины и места, где люди ходят чаще всего. Внутри дворов техника расчищает проезды для машин и «скорой помощи». Детские площадки и парковки убирают в последнюю очередь.

На дорогах обрабатывают мосты, крутые спуски и оживленные магистрали. Отдельное внимание — подъездам к школам и больницам, чтобы к началу недели все было готово.

По оценке администрации, на полную уборку после окончания снегопада уйдет 3-4 дня. Жителей просят быть осторожнее и сообщать об опасных ситуациях, например, о больших сосульках или полностью заблокированных проездах, по номеру 112.