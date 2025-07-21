Коммунальных службы откачают воду из луж по 10 адресам в Дмитрове

После сильных ливней в некоторых округах Подмосковья образовались подтопления. Пострадали улицы, мосты и пешеходные переходы. К ликвидации последствий непогоды приступили в Дмитрове — там к работам подключили две машины по откачке воды и два пылесоса.

Самыми проблемными местами в Дмитрове стали микрорайоне Маркова и Аверьянова, а также Оборонная улица. Сейчас там активно работают специалисты.

Всего откачку воды из образовавшихся луж проведут по 10 адресам.

Подтопления также произошли и в других округах Подмосковья. Так, в Красногорске пострадал пешеходный переход на железнодорожной станции Павшино, а в Истре перекрыли мост через реку Песочную.