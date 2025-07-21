Сегодня 13:20 Коммунальных службы откачают воду из луж по 10 адресам в Дмитрове
После сильных ливней в некоторых округах Подмосковья образовались подтопления. Пострадали улицы, мосты и пешеходные переходы. К ликвидации последствий непогоды приступили в Дмитрове — там к работам подключили две машины по откачке воды и два пылесоса.
Самыми проблемными местами в Дмитрове стали микрорайоне Маркова и Аверьянова, а также Оборонная улица. Сейчас там активно работают специалисты.
Всего откачку воды из образовавшихся луж проведут по 10 адресам.
Подтопления также произошли и в других округах Подмосковья. Так, в Красногорске пострадал
пешеходный переход на железнодорожной станции Павшино, а в Истре перекрыли мост через реку Песочную.
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Сегодня 13:20 Коммунальных службы откачают воду из луж по 10 адресам в Дмитрове
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