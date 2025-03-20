Коммунальные службы в Мытищах начали подготовку к отопительному сезону

Посвященную подготовке к отопительному сезону встречу в Мытищах провел советник министра энергетики Московской области Владимир Мельник. В ней приняли участие представители предприятий жилищно-коммунального хозяйства.

На собрании присутствовали и участники из других городов: Пушкино, Королева и Сергиева Посада. Особое внимание в этот раз уделили новым требованиям к состоянию инженерной системы теплоснабжения и ведению отчетной документации. Изменения внесли по поручению губернатора Московской области Андрея Воробьева. Представителей коммунальных служб ознакомили с новыми правилами подготовки к отопительному сезону.

Ранее депутаты предложили увеличить штрафы для должностных лиц за нарушения в сфере жилищно-коммунального хозяйства до 20-30 тысяч рублей. Такой законопроект внесут в Госдуму в ближайшее время. В первую очередь ужесточат наказание за несоблюдение правил содержания многоквартирных домов.