17 марта 2025 12:51 Депутаты предложили увеличить штрафы за нарушения в сфере ЖКХ до 20-30 тысяч рублей Депутат Чернышев: в ГД скоро внесут проект об ужесточении штрафов в сфере ЖКХ 0 0 0 Фото: Maksim Konstantinov/Global Look Press / www.globallookpress.com Эксклюзив

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Депутаты подготовили к внесению законопроект, ужесточающий ответственность должностных лиц за нарушения в сфере ЖКХ. Об этом 360.ru заявил вице-спикер Госдумы от ЛДПР Борис Чернышев.

«Мы всячески настроены на улучшение этой отрасли. Много инициатив было предложено в этой связи», — отметил он. По словам депутата, законопроект внесут в Госдуму уже в ближайшее время. Прежде всего, документ предусматривает ужесточение наказания за несоблюдение правил содержания многоквартирных домов.

За нарушение правил содержания многоквартирных домов мы увеличиваем штрафы с 4-5 тысяч рублей до 20-30. А при повторном нарушении — до 30-50 тысяч рублей. Борис Чернышев вице-спикер Госдумы от ЛДПР

Чернышев подчеркнул, что все предложенные суммы «не взяты с полки», и при подготовке законопроекта депутаты обсудили меры с экспертным сообществом. «В этой связи мы настроены на определенное ужесточение, потому что тема социальная и влияет на многих граждан», — добавил парламентарий. Ранее появилась информация, что россияне начали массово жаловаться на управляющие компании. Коммунальщиков обвинили в нарушении сроков публикации данных в ГИС ЖКХ, а также в игнорировании проблем, связанных с многоквартирными домами.