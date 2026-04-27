Коммунальные службы расчистили снег в Балашихе

Работники коммунальных служб устранили последствия снегопадов в Балашихе. Они задействовали специальную технику, чтобы расчистить тротуары и дороги.

Дворники после аномальных апрельских снегопадов привели в порядок улицы в Агрогородке, микрорайонах Ольгино и Керамик.

Также коммунальщики спилили упавшие из-за ветра деревья и расчистили проезды во дворах.

Ранее синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин допустил, что снег растает в столице до 29 апреля. В некоторых северных районах Подмосковья снежный покров задержится — островки с ним могут сохраниться до 1 мая. По словам эксперта, в последний раз снегопады в третьей декаде апреля синоптики фиксировали в 2019 году.

Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус подтвердил, что высота снежного покрова в Москве достигла 27 апреля 12 сантиметров. В связи с непогодой коммунальные службы области начали работать в усиленном режиме.