Синоптик Ильин спрогнозировал исчезновение снежного покрова в Москве к концу апреля

Синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин сообщил в беседе с «Москвой 24» , что снежный покров в столице исчезнет к среде, 29 апреля.

По словам эксперта, на дорогах снег растает раньше, а на газонах и зеленых участках он может задержаться до среды. В северных районах Московской области отдельные островки снега могут сохраняться и 1 мая.

Ильин отметил, что снегопады в апреле, особенно в третьей декаде, явление хоть и редкое, но не уникальное. Последний раз подобное отмечалось в 2019 году. Синоптик уверен, что это происходит в рамках изменений климата.