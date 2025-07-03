Комиссия проверила ремонт многоквартирных домов в Мытищах

Масштабные работы по обновлению жилфонда провели в Мытищах в первом полугодии 2025 года. Это стало возможным благодаря муниципальной программе.

Ремонт многоквартирных домов проходит в Мытищах комплексно. Выездная комиссия из представителей администрации и профильных управлений проверила работы в доме № 28/2 на Новомытищинском проспекте.

Здесь до конца июля подрядчик планирует завершить внутренние работы по входным группам и отремонтировать лестничные пролеты. Большой объем работ выполнили по капитальному обновлению фасадов и кровли. Программа «Формирование современной комфортной городской среды» помогла отремонтировать в том числе и подъезды.

Также в доме на Новомытищинском проспекте заменили проводку, отреставрировали штукатурку. Сейчас меняют почтовые ящики, обновляют перила, красят потолки и стены.