Комиссия проверила ремонт многоквартирных домов в Мытищах

Масштабные работы по обновлению жилфонда провели в Мытищах в первом полугодии 2025 года. Это стало возможным благодаря муниципальной программе.
Ремонт многоквартирных домов проходит в Мытищах комплексно. Выездная комиссия из представителей администрации и профильных управлений проверила работы в доме № 28/2 на Новомытищинском проспекте.
Здесь до конца июля подрядчик планирует завершить внутренние работы по входным группам и отремонтировать лестничные пролеты. Большой объем работ выполнили по капитальному обновлению фасадов и кровли. Программа «Формирование современной комфортной городской среды» помогла отремонтировать в том числе и подъезды.
Также в доме на Новомытищинском проспекте заменили проводку, отреставрировали штукатурку. Сейчас меняют почтовые ящики, обновляют перила, красят потолки и стены.
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