Командное первенство Московской области по фехтованию прошло в Одинцове

Командные соревнования по фехтованию на рапирах проходили среди юношей в возрасте до 24 лет. Спортсмены из Одинцова показали на турнире высокие результаты.

Команда «Одинцово-1», которая представляла Одинцовскую спортивную школу олимпийского резерва по фехтованию, завоевала золотую медаль. Спортсмены продемонстрировали свои лучшие качества и навыки в финале, уверенно обойдя соперников из команды «Люберцы-1». Итоговый счет матча составил 45:26 в пользу «Одинцово-1».

Кроме того, еще одна команда округа оказалась на пьедестале — третье место завоевали спортсмены из «Одинцово-2».

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