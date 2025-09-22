Команда Королевской больницы победила в областном турнире «Лига здоровья — 2025»

Соревнования собрали на стадионе «Вымпел» в Королеве 19 команд, представлявших медицинские учреждения Подмосковья, в том числе Истру, Домодедово, Красногорск, Королев, Мытищи и другие муниципалитеты. В турнире участвовали более 300 работников здравоохранения.

На торжественной церемонии открытия выступили с приветственным словом председатель Московской областной организации профсоюза работников здравоохранения России Нина Суслонова, первый заместитель министра здравоохранения Подмосковья Максим Максимов, заместитель главы администрации Королева Анна Тарасенкова и президент Ассоциации врачей-любителей футбола России Геннадий Войчишин.

Соревнования стали настоящим праздником спорта и дали медикам возможность продемонстрировать свое единство и поддержать идею здорового образа жизни.

По итогам турнира победителем золотой лиги стала команда Королевской больницы, на втором месте — представители Мытищинской областной клинической больницы, третье заняли стоматологи из Мытищ. Им вручили специальные призы, а все участники соревнований получили почетные грамоты и подарки.