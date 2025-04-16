Команда из Серпухова стала призером всероссийских соревнований по футзалу

Всероссийские соревнования «Футзал — в ссузы» проходили в Нижнем Новгороде с 3 по 10 апреля. Мероприятие приурочили к 80-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Команда «Пеликан» Губернского колледжа представляла Московскую область.

Участники встретились на территории спортивной базы в деревне Большой Суходол. Всего 24 сильнейшие команды из разных регионов страны боролись за победу.

Спортсмены из Серпухова достойно представили регион. По итогам группового этапа команда «Пеликан» вышла с четвертого места в «серебряную лигу». В плей-оффе ребята одержали победу над командами из Москвы и Новочебоксарска, заняв третье место.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о том, что спорт в Подмосковье станет доступнее, так как новые физкультурно-оздоровительные центры откроются в регионе.