Команда из Подольска победила на турнире по футболу среди женщин

Команда из Подольска победили в «Суперкубке Футбольных мам» в Санкт-Петербурге. В дивизионе, где играли подольчанки, участвовало 12 команд. В результате упорной борьбы они заняли первое место в своей группе.

В турнире, приуроченному ко Дню матери, сыграли 48 команд из 22 регионов России. Председатель Комитета по физической культуре и спорту Санкт-Петербурга Антон Шантырь поздравил участниц на церемонии открытия.

Команда из Подольска впервые принимала участие в турнире подобного уровня. Спортсменкам было нелегко бороться за победу, но им удалось взять первенство в своей группе.

Отметим, турнир — финал проекта «100 городов — 100 турниров», приуроченного к Году семьи. Борьба за Суперкубок стала праздником для мам, которые увлекаются футболом. Этот вид спорта объединил людей разных возрастов и профессий, укрепил семейные ценности.

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