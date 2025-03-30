Команда из Мытищ стала призером фестиваля кадетских классов в Москве

В Москве состоялся VIII Открытый фестиваль кадетских классов и школ имени Героя России Евгения Николаевича Чернышева, посвященный 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Мероприятие объединило более 170 кадетов и учащихся кадетских классов из Москвы, Московской и Липецкой областей, а также Республики Крым.

Среди участников была команда из школы № 12 города Мытищи. Фестиваль ежегодно собирает юных кадетов со всей страны, воспитывая в них патриотизм и уважение к истории.

«Ежегодно Открытый фестиваль кадетских классов объединяет ребят со всей страны и воспитывает в юных кадетах чувство патриотизма и готовность к служению Родине», — отметил первый заместитель начальника столичного управления МЧС России, полковник внутренней службы Илья Мисуна.

Программа мероприятия включала церемонию представления знамени, смотр строя, творческие выступления и конкурс видеороликов, посвященных памяти героев Великой Отечественной войны.

Кадеты из Мытищ достойно представили свой город, заняв третье место в конкурсах представления знамени и видеофильмов о подвиге пожарных в годы Великой Отечественной войны. Их успех стал результатом упорной подготовки и глубокого уважения к историческому наследию страны.

Фестиваль стал не только соревнованием, но и важным событием для укрепления патриотического духа среди молодежи, напоминая о героизме предков и значении памяти о Великой Победе.